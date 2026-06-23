股價一路向北 外資目標價升至200元 南亞再創歷史新高

銅箔基板（CCL）、玻纖布族群23日普遍回檔下跌，但南亞（1303）仍持續衝高，盤中一度衝上165元，再創歷史新高。外資發布報告，將南亞目標價自125元大升至200元，看好南亞已順利躋身輝達M10材料的三家送樣測試名單之列，有望成功獲得 M9、M10 的客戶認證。

外資指出，過去一年南亞已取得多項M7、M8等級材料訂單並開始放量，今年下半年可望迎來客戶由M6全面升級至M7、M8以上高階CCL的關鍵轉折點。

此外，南亞已送樣M10材料給輝達測試。外資認為，若未來幾個月順利取得M9、M10認證，加上2028年前高階T-glass產能擴增至三倍，將成為公司估值重估的重要契機。

法人認為，南亞後續營運成長動能主要來自三大方向，包括高階CCL認證、高毛利電子材料擴產，以及產品組合改善帶動獲利提升。在量價齊揚帶動下，南亞今年電子材料營收占比已突破五成，並朝六成邁進。

南亞現階段多數產品線產能利用率已接近滿載，董座吳嘉昭表示，在AI需求強勁推升下，目前環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率幾乎全滿；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。下一波較具規模的銅箔擴產計畫預計至2027年第一季才會啟動。

南亞股價今再創歷史新高，盤中一度衝達165元，漲幅逾4%。