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臻鼎5月業績旺 法人估今年 EPS 上看14.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

臻鼎-KY（4958）5月業績旺，單月稅後淨利8.08億元、年增300%，每股獲利（EPS）為0.75元，分析師表示，主要受惠AWS Trainium 3自第2季開始放量貢獻，帶動伺服器、光模組與IC載板出貨，合計營收占比於5月提升至逾21%，高於第1季的19.7%。

法人機構表示，臻鼎成長動能將來自消費性業務規格升級、AI伺服器／光模組放量，以及IC載板新產能開出三大方向；消費性業務方面，蘋果摺疊機預計於今年下半年推出，有望帶動新機種PCB用量提升與規格升級，支撐2026、2027年消費性業務維持雙位數成長。

光模組方面，1.6T產品已開始放量，3.2T亦進入打樣階段並預計於2027年量產，公司目標2027年成為全球最大高階光模組PCB供應商，同時伺服器業務已切入兩家ASIC客戶及GPU客戶主板，預期未來三年伺服器與光模組業務均有望呈現倍數成長。

IC載板方面，已切入GPU客戶高階AI晶片，搭配高雄載板新產能逐步開出，預估2026、2027年載板營收皆有望接近翻倍。

整體而言，光模組、伺服器與IC載板合計營收占比至2030年有望達50%，顯示產品組合將持續朝高階化推進下，預估今年營收為2,344億元、年增29%，EPS分別為14.3元、年增125%。

臻鼎 伺服器

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