藍天 PC 出貨可望勁揚

藍天（2362）今年受惠PC產業提前拉貨潮，上半年PC出貨「淡季不淡」，下半年隨供應鏈狀況改善及傳統消費性電子旺季來臨，藍天預期，今年全年出貨量仍將較去年成長雙位數。

藍天今年第1季筆電出貨量為28.7萬台、年增達10％。藍天預估，今年上半年PC出貨量約60萬台，雖第1季記憶體等關鍵零組件供應吃緊，影響整體出貨節奏，但第2季情況有較第1季改善，預期出貨呈現季增。

受到記憶體、SSD及CPU缺貨漲價影響，帶動今年PC業漲價潮，在預期價格將持續上漲下，導致消費者及通路商提前拉貨，帶動今年上半年PC需求淡季不淡。

不過，也因為PC產業今年上半年提前拉貨，目前業界多數看淡下半年出貨量及需求，惟藍天看好下半年在供應鏈狀況改善及傳統旺季來臨下，出貨量將優於上半年。