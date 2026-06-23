群創4月獲利超越首季

群創（3481）昨（22）日公告自結4月稅後純益21.59億元，年增26.54倍，每股稅後純益0.27元，超越今年首季及去年全年。

群創昨天股價上漲1.6元，成交量逾94.7萬張，居台灣成交量排行榜冠軍，收66元，上漲1.6元，近七個交易日漲幅逾48.98%。

群創5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%。

累計今年前五個月合併營收1085.3億元，年增15.9%。

展望本季，群創日前表示，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。群創將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。