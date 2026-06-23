臻鼎5月 EPS 0.75元 兩業務發威

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（22）日公告5月自結歸屬母公司業主淨利8.08億元，年增2.99倍，每股純益 0.75元。

臻鼎旗下鵬鼎近期股價狂飆，加上臻鼎集團因與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，決定二度上調今年資本支出逾800億元，規模驚人，象徵該公司對未來訂單的把握，尤其載板、光模塊兩大業務備受外資看好，近期臻鼎獲得內外資買盤敲進。股價頻創新高，昨天股價開高後，高檔震盪，獲利了結賣壓出籠，終場收622元，下滑20元。

臻鼎日前指出，預期在AI算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，以及新產能持續建置之下，2026年將是新一輪成長周期的起點。公司目標今年伺服器/光模組業務營收成倍增長，並且進一步提高IC載板營收目標至年增80%以上。