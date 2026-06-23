宏碁處分專利、持股 進補

宏碁（2353）昨（22）日董事會通過處分無形資產及儲能案場股份兩案，其中，宏碁處分通訊相關專利，處分利益達3億元以上。

宏碁處分通訊相關專利一批，交易總金額達3億元，交易關係人為Celbridge公司，本次交易利益達3億元以上，簽約後於約定時間付款，雙方訂有保密協定。宏碁指出，主要是為活化資產。

此外，宏碁董事會亦決議處分儲能案場股份，處分昊儒電業9,800股，交易總金額約計11.9億元，交易對象為仲昱電業。處分利益約2.1億元。

迄目前為止，宏碁持有昊儒電業7,000萬股，累積投資7億元，持股比例25%；宏碁表示，主要是為優化有價證券長期投資組合。

值得一提的是，本次為宏碁近年來首次處分儲能案場相關投資，意味著宏碁在持續幾年能源投資後，已開始調整旗下投資組合，進行汰弱留強或策略調整。

宏碁集團近年陸續插旗能源事業，2023年參與昊儒電業現增案，2024年持續擴大儲能領域投資，投資電池解決方案廠商辰熙精密。