鈊象：美市場動能最強

鈊象（3293）昨（22）日召開股東常會，董事長李柯柱指出，受惠海外市場拓展順利，今年美國市場成長動能最為強勁，在各區域市場持穩推進下，下半年表現優於上半年，全年營收與獲利將同步成長。

法人看好，鈊象今年整體營收可望繳出年成長15％-20%佳績。

李柯柱表示，過往美國市場以三大州授權為主，跨足Social SS線上遊戲業務後，經營範圍擴大至其他州別，且美國玩家付費能力高，推升該區營收占比自今年第1季的10%提高至前五月的14%，前五月營收年增近50%，隨合作代理商與平台增加，美國市場營收高成長可期。

針對全球布局，李柯柱表示，目前東南亞仍為最大市場，營收占比約54%並維持穩健；歐洲市場雖面臨較多同業激烈競爭，但除既有馬爾他執照市場外，亦已進入英國市場，今年仍看成長。至於加拿大正接觸中，拉丁美洲及非洲則處於培養起步期，已開始貢獻營收。

鈊象指出，全球市場競爭已是人才與全球化能力的考驗，公司近年積極推動國際化，目前內部已引進超過30位外籍員工與專家，部分更長期派駐海外，透過引進國際人才更貼近各地市場需求，以利進一步開拓海外版圖。

面對AI浪潮，鈊象強調，全面善用AI提升設計效率與品質是重點工作，目前正積極將AI導入軟體開發、美術設計、程式企劃及流程管理，預期可提高產能到倍數影響，藉由提升AI應用跑得更快，以增強整體核心競爭力。

鈊象去年稅後淨利108.52億元，年增19.81%，每股純益38.51元，董事會並通過每股配發現金股利36元。