光麗擴大醫療健康版圖

上市生技股光麗-KY（6431）昨（22）日宣布，子公司宸曜醫務管理顧問公司已完成收購嘉蒂保醫藥公司100%股權，交易金額2,500萬元。

未來嘉蒂保醫藥旗下十家藥局門市將以「達昌宸曜」為藥局品牌名稱，正式納入光麗生技集團醫療健康服務版圖，成為集團拓展社區健康照護、藥局通路及會員經營的重要據點。

此外，光麗生技控股公司近日也宣布，與頂尖醫美儀器研發製造大廠巨興醫學科技簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方將各自在「生物科技」與「光電醫療設備」的核心優勢整合，開創「醫學美容＋細胞醫療」的雙軸黃金組合。

光麗主要業務涵蓋化妝品與保養品代工（OEM/ODM）、細胞醫學大健康產業及診所等。其中在診所部份，目前在台灣有六家加盟診所，海外的紐西蘭及日本各有一家聯盟診所。

光麗董事長王嘉瑋表示，隨著台灣高齡化、慢性病管理及預防醫學需求持續提升，藥局與診所已成為最貼近社區民眾的健康服務入口。此次完成嘉蒂保醫藥收購，代表光麗生技進一步強化「醫療服務、藥局通路、會員經營」的整合能力，並加速建立可複製、可擴張的社區健康服務平台。

他表示，嘉蒂保醫藥旗下十家藥局據點涵蓋台北市、新北市及台中市，整體門市分布橫跨大台北都會生活圈與台中核心商圈，具備社區服務密度、在地客群基礎及通路延展性。

達昌宸曜營運長黃煊堯表示，未來「達昌宸曜」藥局與G宸曜診所，以及Gloreau蔻芮安美妝品牌，將結合集團醫療管理、保健及美妝產品、會員經營及行銷資源，提升單店營運效率。