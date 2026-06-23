鴻海旗下 準時達拓展墨國物流管理

鴻海（2317）昨（22）日公告斥資2,797.2萬美元（約新台幣8.87億元）代旗下代子公司新加坡準時達（JUSDA SINGAPORE PTE.LTD.）公告取得墨西哥準時達供應鏈管理（ JUSDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MEXICO）的股權。

外界推測，隨著鴻海在墨西哥的AI伺服器業務愈做愈大，當地的運輸物流管理業務，也必須同步配合擴張。

準時達國際供應鏈管理有限公司（JUSDA）是鴻海科技集團授權的供應鏈科技管理平台服務公司。承襲鴻海逾20年的精密製造與供應鏈管理經驗，專注於提供從原材料採購、工廠製造到終端消費（C2M2C）的全方位一站式物流與供應鏈整合服務。

準時達的核心業務範圍B2B與製造供應鏈，提供精實的供應鏈管理與升級服務。跨境新零售物流，專注於跨境電商，提供海外倉儲與海空運物流等服務。科技研發，致力於成為科技驅動的物流平台，具備多項專屬調度與供應鏈管理系統等。

目前鴻海集團的事業版圖遍及全球，橫跨三大洲，以台灣為中心，延伸發展到中國大陸、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等區域，在全球24個國家或地區，設有241個生產及服務據點。