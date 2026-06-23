豐興調降鋼筋、廢鋼價

豐興（2015）昨（22）日新盤價，廢鋼、鋼筋每公噸降300元，型鋼維持平盤，市場持續探底等待需求回溫。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情偏弱勢，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸350美元，澳洲鐵礦砂由103.05美元下修至100.25美元。

豐興鋼鐵開出6月第四周盤價，在市場預期之中再度調降鋼筋與廢鋼價格每公噸300元，型鋼產品則維持平盤。新價鋼筋每公噸1.75萬元、廢鋼9400元、型鋼2.5萬元，反映目前國內建築鋼材市場仍處於需求疲弱、成交清淡的整理階段。

上市鋼廠主管表示，第2季以來國內房建市場買氣不如預期，加上南部地區大型公共工程與民間建案進度略有放緩，下游加工廠及營造業者採購態度轉趨保守，導致鋼筋成交量始終無法有效放大。即使鋼廠陸續降價刺激買盤，市場仍呈現觀望。

豐興同步調降鋼筋與廢鋼價格300元，試圖維持合理的煉鋼利差，避免鋼廠獲利空間遭到過度壓縮。