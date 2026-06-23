東元澳洲綠能布局報捷

東元（1504）澳洲綠能布局傳捷報，其澳洲子公司TECO Australia & New Zealand（TAC）與盛達旗下盛齊綠能、東電綠能展開策略合作，三方將合資成立新公司，攜手投資澳洲維多利亞州Seaspray太陽能暨儲能專案本季啟動，搶攻大洋洲再生能源基礎建設商機。

Seaspray專案為規模5.48MWp／11MWh的太陽能結合電池儲能系統案場，東元持股45%。東元透露，該合資案主要作為前進澳洲光儲市場的指標案，後續預計取得EPC合約，下一步並規劃透過該投資案供應變壓器等關鍵電力設備。

東元指出，該案採「以投資帶動設備出貨」模式，建置期可認列明顯的光儲設備及PCS營收，後續實際發電則能收取長期躉購電價收入。公司強調，澳洲政府對太陽能補助優渥且未來規模會變大，效益若符預期，後續將積極擴大複製此獲利模式。

東元深耕澳洲四十餘年，過去以馬達與空調業務為主，其中工業馬達在當地居領先地位。

公司分析，澳洲與台灣季節相反，空調具備季節互補效益，現階段則是憑藉在地通路與品牌基礎，順應當地政府推動太陽能開發的政策拓展綠能。

東元近年全力轉型為電氣化、智能化與綠色能源的能源解決方案供應商，在台灣離岸風電陸域變電站累積建置達2.5GW，東南亞也有豐富的資料中心實績。