振曜2026年下半年營運看旺

電子紙應用廠商振曜科技（6143）迎接下半年旺季到來，彩色電子書及彩色電子紙廣告機搶進AI商業化應用及綠色科技，出貨可望持續暢旺，法人看好，本季營收可望再創新高，下半年營收將優於上半年。

振曜2025年以來受惠彩色電子書銷售亮眼，加上切入彩色電子紙廣告機產品開始發酵，2025年營收突破85億元，改寫新猷；今年第1季營收逾20億元，年增25%，為單季新高。

今年振曜4、5月營收分別為7.31億元及6.89億元，累計今年前五月營收34.22億元，為同期新高，法人看好，振曜第2季營收可望續創單季新高，隨著下半年聖誕旺季前拉貨帶動，下半年營運將更勝上半年。

振曜看好，未來在綠色科技、高電價下省電需求與AI商業化應用的多重馬達驅動下，未來營運成長動能值得期待。

日前Computex 2026台北國際電腦展中，振曜攜手聯發科的全新IC，搭配元太新一代Kaleido電子紙，打造最新電子書閱讀器，換頁速度比以往更快、更流暢，大幅優化彩色電子紙過往的殘影或延遲。振曜表示，最新電子書閱讀器的樣機一亮相就吸引人潮，並期待量產上市時程。法人也看好，新款電子閱讀器，將是推動未來換機潮的關鍵。

此外，振曜打造大尺寸彩色電子紙廣告機（Signage），涵蓋28.5吋曲面Signage以及40吋高解析度Signage，打造涵蓋13.3、25.3、28.5、31.5、40吋以及75吋的完整產品矩陣。

振曜指出，現在彩色電子紙廣告機已經導入廣告看板、數位電子看板及電子化互動留言板等多元應用場景。振曜打造彩色電子紙、低碳ESG解決方案及AI智慧零售領域創新技術與解決方案，將成為推升未來營運成長關鍵。