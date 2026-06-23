南亞目標價 喊到200元

外資機構摩根大通（JPMorgan，小摩）昨（22）日發布報告指出，看好南亞（1303）高階AI電子材料成長動能，並躋身輝達（NVIDIA）新世代銅箔基板M10材料的三家送樣測試名單之列 ，將南亞目標價自125元大升至200元。

小摩報告指，南亞下一步有望挑戰台光電、日東紡等龍頭業者地位。

南亞在AI助攻下，5月獲利大增逾六倍。南亞昨日公布5月自結獲利數字，自結稅前盈餘37.53億元，年增672.79%；稅後純益26.45億元，年增610.43%，每股純益（EPS）0.33元。

南亞昨日股價以漲停作收，再寫新高價，收152.5元，上漲13.5元。

法人預估，未來南亞營運成長動能將主要來自三大催化劑，包括：一、高階銅箔基板（CCL）M9、M10材料順利通過客戶認證；二、高毛利電子材料產能持續擴張；三、受惠產品組合優化及產品價格調升，帶動獲利預估進一步上修。

小摩指出，南亞不僅M7、M8銅箔基板（CCL）喜迎多筆訂單並全力放量，更驚豔市場的是，南亞已順利躋身輝達（NVIDIA）新世代M10材料的三家送樣測試名單之列，高階T-glass產能更規劃在2028年前擴增至三倍 。

小摩表示，今年以來多數市場資金仍停留在傳統純PCB板廠，對南亞抱持觀望態度 。然而，南亞在通用型伺服器材料擁有深厚的歷史利基，預期今年下半年將迎來客戶從M6集體移轉至M7、M8以上高階CCL的關鍵轉折點 。

此外，小摩認為，若未來幾個月南亞能成功獲得 M9、M10 的客戶認證，加上高毛利電子材料產能擴張、及產品組合轉佳與價格調漲驅動獲利進一步走揚，將成為觸發市場對其估值倍數重新評級（Re-rating）的關鍵催化劑。

由於高階製程升級將帶來高達15%至60%的產能轉換損失，在AI強勁需求推升下，小摩認為，供不應求的電子材料大牛市「將比市場想像得還要長」 。

小摩大升南亞2026年與2027年每股純益（EPS），分別至8.63元與13.41元，調幅高達38%、65% ，並看好後續M9、M10輝達認證在未來幾個月正式落袋 ，南亞將徹底擺脫傳統塑膠化學的周期性泥淖，迎來評價面大升級的豐沛資金行情 。

小摩強調，南亞昔日的「藍天幻象已化為現實」，因此除維持「優於大盤」投資評等外，目標價由125元更一舉狂升至法人圈天價的200元 。