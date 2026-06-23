微星可攜式充電樁獲認證

充電樁強制檢驗新制將上路，微星（2377）充電樁產品率先通過認證，該公司今年將積極衝刺AIoT與伺服器等新事業版圖，降低個人電腦（PC）出貨量衰退衝擊，並提升營收與產品平均單價（ASP）。

微星昨（22）日宣布，旗下MSI EZgo可攜式充電樁，正式通過經濟部標準檢驗局審查，取得BSMI RPC（商品檢驗登記）認證。這代表MSI EZgo已百分之百通過型式試驗，能有效阻絕觸電、過熱、輻射超標與火災等四大用電風險，成為新制上路前，全台首款合規的旅行充電設備。

經濟部標檢局公告，30kW以下電動車充電設備自7月1日起納入應施檢驗商品，未來未完成型式試驗與檢驗程序的產品，將禁止在國內市場銷售或陳列。微星在此時間點率先獲證，反映其在智慧能源布局上的政策敏感度與硬體合規速度。