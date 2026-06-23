隨著全球深化淨零轉型行動，《巴黎協定》第6條國際合作正從規則制定邁向落地實踐，因應此一趨勢，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託國立中山大學辦理「積極性國家氣候目標下之碳定價策略：國際合作與制度對標」國際研討會，匯聚台、日、星專家，探討各國應對國家氣候目標的碳定價及國際合作策略。

碳交所暨證交所董事長林修銘開場致詞表示，碳交所持續連結與深化國際夥伴關係，從國際獨立核發機構Verra、歐洲能源交易所（EEX）延伸至國際金融機構中美洲銀行（CABEI），逐步構建多元的氣候金融與碳市場生態系。展望未來，碳交所將配合環境部政策，推動台版總量管制與排放交易制度（TW ETS），並強化國際合作。

環境部長彭啓明表示，健全的碳市場應建立「多元碳定價組合」，台灣將以碳費為基礎，逐步推進TW ETS。環境部規劃於今下半年提出ETS試行計畫，並與碳交所密切合作，今年底完成試行交易平台系統建置，2028年正式啟動試行總量管制交易，同時與友邦展開碳權合作。環境部將持續攜手碳交所，擴大方法學應用、提升高品質碳權供給，打造透明且具國際連結的碳市場。

此次國際研討會為台灣邁向國際碳權合作與碳定價策略發展，提供實務的政策趨勢洞察。展望未來，碳交所與證交所將持續配合國家氣候戰略，深化國際鏈結、強化公私協力，協助企業將淨零減碳轉化為永續競爭力，朝向「淨零台灣、韌性家園」的願景邁進。