雙鴻 挑選價外20%

雙鴻（3324）昨（22）日上漲0.4%至1,075元。法人看好AI伺服器帶動營收攀升，雙鴻AI相關拉貨動能將於今年第3季明顯轉強，目標價上看1,540元，評等建議「買進」，相關權證可伺機操作。

展望後市，法人預期，雙鴻第3季營運動能可望明顯轉強，除受惠ASIC與輝達NV VR200平台拉貨放量外，部分客戶也已提前布局GB300相關產品。

權證發行商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%以內、剩餘天數超150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。