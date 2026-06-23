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南亞科 二檔帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

南亞科（2408）隨市場對於記憶體焦點重返供需及獲利趨勢，加上美光財報行情提前發動，擺脫先前報價漲勢延續、中國大陸供給擴張、TurboQuant事件等雜音牽制，昨（22）日股價拉出連七紅。

法人指出，南亞科受惠DDR4及DDR5報價大漲，5月營收續創新高，6月營收也可望維持5月水準，第2季營收挑戰800億元大關。

大型CSP對HBM、LPDDR5及RDIMM需求強勁，帶動成熟製程供不應求，加上AI訓練及推理催生更多客製化邊緣AI應用，南亞科後市展望佳。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與短多行情。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

南亞科 南亞 DDR4

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