銅箔基板廠聯茂（6213）繼首季調漲產品報價後，第2季又持續上漲，帶動5月營收表現亮眼。由於營收成長趨勢強勁，吸引買盤大舉簇擁，激勵昨（22）日股價鎖漲停。

法人指出，聯茂4至5月累計產品漲幅約20％，第2季明顯受惠漲價效益，加上傳統伺服器平台需求強勁，隨著 AMD PCIE Gen 6滲透率上升，使M7占比快速提升，帶動整體高階產品占比提升，有助營運表現。由於銅箔基板產業持續供不應求，加上高階產品供需狀況對聯茂有利，法人預期營收成長趨勢強勁。

權證發行商建議，看好聯茂後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日逾200天以上的相關認購權證進行布局。

（永豐金證券提供）

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