華城、東元 押寶100天

AI浪潮推升全球用電需求，在供電擴張、基礎建設升級進度下，重電與機電設備需求同步升溫，帶動相關族群成市場焦點。華城（1519）、東元（1504）受惠電網強韌化與能源轉型商機，近期營運與接單動能備受市場關注，相關權證可伺機布局。

法人預期，2026年電子產業將持續受惠AI趨勢帶動，傳統產業則隨匯率與政經環境改善，用電需求逐步復甦；此外，南部資料中心需求也開始浮現，預估約220MW資料中心用電需求將於2026年陸續完成併網。值得注意的是，儘管光電三法通過後，案場開發已有初步鬆綁跡象，但預估2025至2028年間台灣電力供給累計恐短缺約235億度。

法人表示，電力需求並未因發電案場建置速度放緩而降溫，預期未來台灣整體電力供需仍將持續吃緊。其中，華城今年受惠台電強韌電網、外銷基礎建設、半導體擴廠、AI資料中心仍為主要成長動能，預期外銷營收占比可望突破60%，AI資料中心營收占比也將由去年的5%提升至15%以上。

東元方面，法人指出，東元公司旗下三大事業群中，機電系統及智慧能源仍維持強勁的成長力道，尤其機電事業在北美需求相當強勁下，後市展望相當正向。

在強韌電網商機方面，台電廣設儲能系統及分散電網，與東元智慧能源事業群主要推展業務方向相同，預期台電十年全面汰換電網計畫，未來每年可爭取數十億元商機，後市可期。

權證發行商建議，看好華城、東元等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，放大槓桿利潤。