AI伺服器規格持續升級，被動元件需求暴增逾六倍，搶料情況燒向上游化工材料業。化工廠大立（4716）指出，該公司旗下被動元件電容產品逐步進入驗證階段，預估將有望打入當紅的「被動元件」供應鏈，可望大力支援近期相關被動元件供應吃緊問題。

另外，康普子公司天弘化為國內最大草酸業者，旗下精緻草酸並已切入電子產品應用，由於草酸為積層陶瓷容積層（MLCC）關鍵原料鈦酸鋇重要溶劑，天弘化相關產品也備受市場關注。

大立在股東會營業報告書中指出，目前正積極打入「水性分散液-導電高分子」被動元件電容市場。其中，該公司的捲繞型電容產品，已達最後環測試驗；晶片型高階電容，則已放量投產線，預期今年內能正式踏進被動元件供應鏈。

大立指出，該公司自2014年起，與日本綜研公司合作生產導電高分子產品，其應用領域包含太陽能電池、電容、透明電極、發光元件導電層、電磁防護、抗靜電等，經調整後的導電高分子的亦可應用於塗料配方，適用在各種領域不同阻抗值上。

大立表示，隨地緣政治影響，全球電容與精密電子供應鏈持續強化「非中」備援體系。大立受惠於日本SOKEN等國際大廠的技術合作與訂單轉移，已由單純的「替代供應商」轉變為全球供應鏈的關鍵節點。

值得注意的是，草酸是MLCC關鍵材料鈦酸鋇製程中的重要原料，目前國內主要電子級草酸業者，則為康普子公司天弘化。由於鈦酸鋇具備高介電常數、優異的絕緣性，成為MLCC最主要的介電層基材。其功能是夾在內部金屬電極之間，負責儲存與釋放電荷，決定電容值的大小與穩定性；高容MLCC對鈦酸鋇的純度、粒徑等要求嚴格，而材料品質也成為關鍵。

由於草酸鹽共沉澱法是製造鈦酸鋇主流工法，電子級草酸也成為被動元件背後的其中一項隱形關鍵材料。