CCL 比價行情熱 台光電、台燿等股價帶勁

台股昨（22）日再創新高，銅箔基板族群（CCL）台光電（2383）、台燿、騰輝-KY同步走強，再掀比價行情，台光電盤中一度創新天價，終場收5,825元，上漲225元，台燿收1,900元，上漲65元，聯茂終場收漲停板308元，上漲28元。

受惠AI驅動PCB材料升級趨勢，各大CCL材料商積極開拓M7等級以上的市占率，優化產品結構，並拉高高階產品線產能。此外，各家廠商也努力轉嫁生產成本提高的壓力，業界預期，傳統旺季逐月走強可期。

台光電5月營收156.19億元，自結稅前淨利42.11億元，自結歸屬母公司淨利32.49億元，年增1.99倍，每股稅後純益9.07元。台光電去年銅箔基板CCL各廠包含台灣廠月產能60萬張、中國大陸昆山廠月產能195萬張、中山廠月產能150萬張，中國大陸黃石廠月產能120萬張，馬來西亞檳城廠月產能60萬張，今年公司計畫持續擴產並全產全銷。

台燿方面也積極開拓高階產品，並持續往高階材料M8／M9發展，公司看高階市場相對健康，將持續優化產品組合，可望帶動產品銷售均價；由於客戶需求持續成長，台燿正推進擴充泰國廠，持續開拓高階應用市占率。

聯茂先前也提到，在低軌衛星應用材料已有新訂單斬獲，可望於2027年開始貢獻業績。

聯茂近年來積極轉型並布局高階AI電子材料，陸續通過指標性大廠的認證。法人預估，在整體需求回溫、高階材料出貨比重拉升及產能稼動率改善的三重引擎帶動下，2026年獲利具成長潛力，法人預期全年每股純益（EPS）有望挑戰9.65元。