華紙5月每股虧0.11元

華紙（1905）昨（22）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。華紙5月營收15.8億元，年增3%，單月稅後虧損1.2億元，較去年同期增長33%，單月每股虧損0.11元。

華紙挾轉型效益、漲價等題材發酵，昨日股價收在18.45元、上漲1.35元，漲幅7.89％，成交量逾7.3萬張。華紙董事長黃鯤雄日前於股東會中表示，公司近十年研發新材料有成，已跨入光電材料領域，今年產品已開始放量，未來可望持續貢獻營收，公司對下半年營運看法正向。

華紙近年最大的突破，在於已能自行生產光學用途的關鍵材料，今年則已開始明顯放量出貨，全球大型客戶約四家。然而由於全球面板產能規模相對固定，光電材料市場本身存在天花板，即使公司持續提高滲透率，未來營收占比仍有限，目前約占營收3%，中長期希望提升至約5%。

華紙近年也逐步從上游材料供應跨足下游應用。目前公司研發資源主要集中於特殊材料、防水防油等阻隔材料及紡織相關領域，每年研發投入約1億至2億元。華紙近年積極推動轉型，森林事業朝碳管理發展，布局碳足跡、循環經濟等商機。