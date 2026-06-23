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興采衝軍工、公安領域
興采（4433）昨（22）日召開法說會。副總王淑芬表示，該公司將高機能防護裝備與專業工裝產品列為今年重要營運發展主軸，從既有機能布料業務進一步延伸至軍工防護、公共安全及高階專業工裝領域，積極布局高附加價值新事業，打造未來營運新成長動能。
興采指出，今年第1季整體營運受到外部市場環境影響較大，部分品牌客戶下單態度轉趨保守，影響成衣與布料接單表現。不過，公司強調近年投入的新產能與新事業布局已逐步到位，未來將持續提升新廠稼動率，逐步把投資成果轉化為成長動能。
在今年營運布局方面，興采表示，將高機能防護裝備與專業工裝產品列為核心發展方向，從既有機能布料業務進一步延伸至軍工防護、公共安全及高階專業工裝領域，積極打造高附加價值新事業。
公司指出，集團已成立「高機能防護產品研改中心」，整合從前端材料研發、產品設計到終端裝備製造能力，全面切入高規格防護產品市場。技術方面，將以S.Cafe環保科技紗等既有專利技術為基礎，結合防水、抗撕裂等高機能材料，進一步開發自主高規格軍用品，擴大產品應用領域。
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