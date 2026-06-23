保瑞拓展專科用藥版圖

保瑞（6472）昨（22）日宣布，董事會通過以4,500萬美元買下專科用藥重要產品Vigadrone粉劑美國ANDA藥證，取得此產品全數經濟利益。

保瑞美國子公司Upsher-Smith Laboratories（USL）推出KYMBEE（deflazacort）口服懸液新劑型，治療對象為2歲以上裘馨氏肌肉失養症（DMD）患者。

保瑞表示，公司已經銷售Vigadrone兩年時間，此次是進一步將該藥品所有權全數買下。據了解，該藥證原本屬於Aucta Pharmaceuticals。Aucta取得藥證後交由USL藥廠負責品牌推廣與美國市場銷售。保瑞於2024 年初完成對USL藥廠併購後，Vigadrone的銷售團隊與通路併入保瑞集團，由保瑞繼續進行銷售。

繼2025年12月KYMBEE錠劑上市後，新的即用型口服懸液劑型將適用年齡層延伸至2歲，為有吞嚥困難的兒童族群提供更友善的選擇。保瑞全球銷售業務在罕見疾病與專科用藥領域的產品組合持續優化，有助提升獲利與鞏固市場領導地位。