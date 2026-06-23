快訊

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

保瑞拓展專科用藥版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（22）日宣布，董事會通過以4,500萬美元買下專科用藥重要產品Vigadrone粉劑美國ANDA藥證，取得此產品全數經濟利益。

保瑞美國子公司Upsher-Smith Laboratories（USL）推出KYMBEE（deflazacort）口服懸液新劑型，治療對象為2歲以上裘馨氏肌肉失養症（DMD）患者。

保瑞表示，公司已經銷售Vigadrone兩年時間，此次是進一步將該藥品所有權全數買下。據了解，該藥證原本屬於Aucta Pharmaceuticals。Aucta取得藥證後交由USL藥廠負責品牌推廣與美國市場銷售。保瑞於2024 年初完成對USL藥廠併購後，Vigadrone的銷售團隊與通路併入保瑞集團，由保瑞繼續進行銷售。

繼2025年12月KYMBEE錠劑上市後，新的即用型口服懸液劑型將適用年齡層延伸至2歲，為有吞嚥困難的兒童族群提供更友善的選擇。保瑞全球銷售業務在罕見疾病與專科用藥領域的產品組合持續優化，有助提升獲利與鞏固市場領導地位。

美國 保瑞

延伸閱讀

保瑞專科用藥版圖再擴大 收購 Vigadrone 美國藥證、USL 推新劑型產品

泰合抗血栓藥 送件 FDA

光麗生技醫藥雙軌布局、併購達昌宸曜十藥局 納入集團版圖

瓦城股東會／股東臨時提案加碼配息 每股改配息6.8元、取消配股

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。