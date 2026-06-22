臻鼎獲利／5月自結 EPS 0.75元 稅後純益8.08億元

AI基礎建設商機持續爆發，光纖供應鏈藤倉、康寧等廠商接連傳出產能吃緊及漲價潮，顯示這波AI需求強勁延燒到光通訊市場。法人看好，成功取得新產能的光聖（6442）後續訂單動能有望持續衝高，推動下半年營收繳出優於上半年成績單。

2026-06-22 15:13