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臻鼎獲利／5月自結 EPS 0.75元 稅後純益8.08億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）22日應主管機關要求公告5月自結獲利，5月合併營收162.01億元，年增37.40%，稅前淨利13.17億元，年增679.16%，歸屬母公司業主淨利8.08億元，年增299.23%，自結每股稅後純益（EPS）為0.75元。

臻鼎旗下鵬鼎近期股價狂飆，加上臻鼎集團因與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，決定二度上調今年資本支出至超過800億元，規模驚人，象徵該公司對未來訂單的把握，贏得法人與市場認同，尤其載板、光模塊兩大業務備受外資看好，近期臻鼎獲得內外資買盤敲進，股價頻創歷史新高，22日股價開高後，高檔震盪，獲利了結賣壓出籠。

臻鼎 營收 外資

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