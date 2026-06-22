榮科公告現增3.5萬張新股、定價60元 相較22日收盤價價差逾36%

PCB上游銅箔材料商榮科（4989）22日公告現增3.5萬張、定價60元，相較22日收盤漲停價94元換算價差已逾36%。

榮科22日公告公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告發行價格暨代收股款及存儲價款機構等相關事宜)，發行總金額及股數：發行普通股35,000,000股，每股面額新台幣10元，實際募集總金額依實際發行價格而定。發行價格：每股新台幣60元，員工認股股數：3,500,000股。

榮科說明，本次增資資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。現金增資認股基準日：115/07/05。最後過戶日：115/06/30。停止過戶起始日期：115/07/01。停止過戶截止日期：115/07/05。股款繳納期間：原股東及員工繳款期間為115/07/08~115/07/16；特定人繳款期間為115/07/17~115/07/28。與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：115/06/22。委託代收存款機構：中國信託商業銀行營業部分行。委託存儲款項機構：華南商業銀行中崙分行。