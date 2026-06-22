AI商機掀起光纖強勁需求 光聖後續營運有望續熱

AI基礎建設商機持續爆發，光纖供應鏈藤倉、康寧等廠商接連傳出產能吃緊及漲價潮，顯示這波AI需求強勁延燒到光通訊市場。法人看好，成功取得新產能的光聖（6442）後續訂單動能有望持續衝高，推動下半年營收繳出優於上半年成績單。

北美五大雲端服務大廠（CSP）預計今年將斥資超過7,000億美元的資本支出，砸入AI基礎建設投資，且後續AI伺服器當中連接將大量採用光纖，使光纖需求逐年飆高。業界傳出，現在不僅日本光纖供應商藤倉傳出產能吃緊漲價消息，就連負責供應光纖中微型玻璃產品的康寧也產能告急，顯示這波AI光通訊升級商機已經正式報到。

法人看好，長期耕耘光通訊市場的光聖在取得新產能後，後續出貨動能將有望持續衝高，全年營運再創新高可期。光聖公告5月合併營收達17.25億元、月成長94.6％，創單月歷史新高，相較去年同期大幅增加116％。

光聖22日股價收盤攻上2,085元、上漲7.2％，收盤價寫下近兩周以來新高。