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不只AI吃香！這家零組件廠法人大讚紛喊買進 股價漲停創新高

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。 路透
台股示意圖。 路透

聯茂（6213）受惠AI需求暢旺，繼首季調漲產品報價後，第2季持續上漲，帶動5月營收表現亮眼。由於營收成長趨勢強勁，加上M7占比快速提升，吸引買盤大舉簇擁，激勵22日股價強鎖漲停，漲停價308元創收盤歷史新高。

法人指出，聯茂銅箔基板產品4至5月累計產品漲幅約20％-30%，第2季開始明顯受惠漲價效益，加上傳統伺服器平台需求強勁，隨著AMD PCIE Gen 6滲透率上升，使M7占比快速提升，帶動整體高階產品占比提升，有助營運表現。

展望後市，法人表示，聯茂受惠一般型伺服器需求強勁，整體高階占比提升，且將切入低軌衛星供應鏈，目前以地面設備產品為主，預期將於明年上半年貢獻營收，近期也將驗證ASIC產品，有望於明年下半年貢獻營收。

由於銅箔基板產業持續供不應求，推升產品持續漲價，加上受惠於一般型伺服器需求強勁，法人預期聯茂2026年獲利能力將隨產品規格優化而持續上揚，因此紛紛給予「買進」或「增加持股」等正向評級。

營收 伺服器 聯茂

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