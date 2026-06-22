凌巨小股東提案解任董事 指稱其配偶曾涉金融犯罪與關係人交易

爆發股權交割爭議的凌巨（8105），即將於6月26日舉行股東常會前夕，飄出濃厚煙硝味。由於原大股東日本半導體大廠凸版控股（TOPPAN Holdings Inc.）已對股市金主賈文中所屬的聚奕投資提出國際仲裁，並假扣押20億資產。近日則有股東提案解任董事呂昕晨，指稱其配偶為掏空誠美材（4960）並經法院判刑6年的主嫌林勇任；加上凌巨曾與林勇任之間有關係人交易，恐發生公司治理爭議。

根據1%小股東提案內容指出，參照司法院110年度金重訴字第17號判決書及媒體報導，凌巨呂姓董事的配偶林勇任因涉及重大金融刑事案件—誠美材掏空案，考量董事與其配偶關係親近，為避免社會大眾對凌巨誠信形象產生不必要疑慮，應採更高標準治理準則。

再依據凌巨去年第3季財報揭露凌巨與林勇任進行關係人交易，其交易內容及性質是否為凌巨所需，恐因呂董事身為董事成員而促成，致衍生治理爭議，依公司法提出解任案。

據了解，呂昕晨於2025年3月21日當選董事後，配偶林勇任隨即於4月1日擔任有給職顧問，直到11月28日林勇任因涉嫌掏空誠美材被判刑6年後，才在日方凸版董事的壓力下請辭。

根據2025年1月16日台日雙方發布重訊，凸版與聚奕完成SPA（股權轉讓合約）簽訂，凸版轉讓旗下凌巨全部53.1%股權給聚奕，交割分兩階段進行，同年1月20日聚奕投資先支付11億元，取得8,150萬股計18.46%的股權，8月底再進行第二階段交割，取得剩餘的15,298萬股計34.65%股權。

不料，聚奕對於第二階段交割遲不履行，因此凸版在2026年3月對賈文中之子賈志杰旗下的聚奕投資，及擔保人郡宏光電提出國際仲裁，並對聚奕投資提出剩餘交割款的20億元假扣押，以防賈文中父子脫產。

消息人士透露，自稱賈家家族辦公室代表，同時也是郡宏前董座的林勇任，2025年11月底因涉嫌掏空誠美材數億元，違反證交法被判刑6年。再加上市場認為，聚奕入主凌巨，並非長久經營而是出售土地資產獲利，讓凸版因而開始正視該交易不合常理之處。

據指出，凸版在雙方交易過程中，從未與聚奕負責人賈文中獨子賈志杰有過實質接觸，均由林勇任出面。聚奕法人董事目前則由林勇任辯護律師黃明展擔任，賈家預計花30餘億元，入主一家資本額65億元的上市公司，卻在交易過程避不見面，甚至連一席法人董事都不願出任。今年元月初聚奕突然公告轉讓5,000張凌巨股票，引發外界議論賈文中父子身價百億元，卻會為了6,000多萬元違反合約，種種操作完全顛覆市場想像。

凌巨小股東在即將到來的股東會提案解任董事呂昕晨，期望凌巨能強化內部控制與營運透明度，降低經營管理潛在法律風險，以保障全體股東權益。