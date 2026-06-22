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高階光通訊發酵 鼎元盤中鎖漲停89.9元創逾26年新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鼎元光電。記者籃珮禎／攝影
鼎元光電。記者籃珮禎／攝影

受惠高階光通訊題材發酵，光電廠鼎元（2426）22日股價表現續強，早盤以85元開出後買盤湧入，盤中攻上漲停價89.9元鎖死，截至下午1點09分成交量突破3.6萬張，維持一字鎖定格局。鼎元自1998年掛牌以來，最高價為2000年4月創下的93.5元，今日盤中亮燈再度刷新二十多年來的新高。

營運方面，鼎元近期受惠日商淡出市場引爆PD元件缺貨潮，加上AI算力中心全面導入高階交換器，高階PD元件需求拉貨呈倍數增長，市場傳出美系大廠主動上門洽談，公司則表示，長線訂單能見度直達2028年。基本面反映在營收上，鼎元5月合併營收2.33億元，月增11.39%，創逾4年來新高，首季營運也順利由連五季虧轉盈。

從籌碼與技術面觀察，外資與自營商近日買盤積極，已連續2個交易日呈現同步買超。不過法人也提醒，鼎元近期因短線波段漲幅過大已遭列注意股，且根據市場推算，若股價持續維持強勢熱度，最快可能在3個交易日後，即25日面臨5分鐘分盤處置，投資人逢高追價仍須留意技術面過熱與高檔震盪風險。

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