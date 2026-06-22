逾10萬股東哭了 緯穎除息首日慘陷貼息

緯穎（6669）22 日除息， 每股配發現金股利144.39元，除息參考價4,985元， 早盤以4,985元開出後，雖一度拉升至4,990元，但隨後再往下殺，一度下滑型至4,855元，慘陷貼息窘境，超過10萬名股東大感傷心。

緯穎今年第1季稅後純益141.14億元，單季每股純益（EPS）75.95元，雙雙創下同期歷史新高，5月營收840.5億元，月增1.59%，年增18.16%，累計今年前五月營收4,432.89億元，年增45.06%，市場推估，今年全年出貨量預期將維持雙位數的高速成長。

緯穎今年營運強勁爆發，主受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力基礎設施的需求急遽升溫；展望產業後市，緯穎在特殊應用晶片（ASIC）與GPU伺服器雙軌布局，緊抓Meta、AWS等大客戶訂單，隨著液冷散熱技術的滲透率提升，加上新世代AI伺服器陸續放量，市場看好產品組合優化將進一步推升毛利率。

統計截至6月18日，緯穎股東人數達10萬3,739人；台股在端午節後大漲，大盤指數衝破47,000點關卡；但緯穎除息首日失利，盤中陷入貼息窘境，讓股東傷心不已；此外， 緯穎還將配發股票股利2元，目前尚未公告除權日期。