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老傳產變身 AI 新貴！小摩狂調南亞目標價至200元飆漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

AI超級周期引爆電子材料跨世代升級，成為老牌傳產巨擘華麗轉型的最強催化劑 ！外資摩根大通（小摩）在最新發布的報告中，看好南亞（1303）在高階AI級別電子材料進展神速，因此將目標價大升至200元，激勵股價漲停鎖死。

小摩指出，南亞不僅M7、M8銅箔基板（CCL）喜迎多筆訂單並全力放量，更驚豔市場的是，南亞已順利躋身輝達（Nvidia）次世代M10材料的三家送樣測試名單之列 ，高階T-glass產能更規劃在2028年前擴增至三倍 。

小摩表示，今年以來多數市場資金仍停留在傳統純PCB板廠，對南亞抱持觀望態度 。然而，南亞在通用型伺服器材料擁有深厚的歷史利基，預期今年下半年將迎來客戶從M6集體移轉至M7、M8以上高階CCL的關鍵轉折點 。

此外，小摩認為，若未來幾個月南亞能成功獲得 M9、M10 的客戶認證，加上高毛利電子材料產能擴張、及產品組合轉佳與價格調漲驅動獲利進一步走揚，將成為觸發市場對其估值倍數重新評級（Re-rating）的關鍵催化劑。

由於高階製程升級將帶來高達15%至60%的產能轉換損失，在AI強勁需求推升下，小摩認為，供不應求的電子材料大牛市「將比市場想像得還要長」 。

小摩大升南亞2026年與2027年每股稅後純益（EPS），分別至8.63元與13.41元，調幅高達38%、65% ，並看好後續M9、M10輝達認證在未來幾個月正式落袋 ，南亞將徹底擺脫傳統塑膠化學的周期性泥淖 ，迎來評價面大升級的豐沛資金行情 。

小摩強調，南亞昔日的「藍天幻象已化為現實」，因此除維持「優於大盤」投資評等外，目標價由125元更一舉狂升至法人圈天價的200元 。

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