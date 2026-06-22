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聯電領軍集團股齊攻頂 這幾檔同步亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）集團22日展現強勁漲勢，聯電飆漲停鎖死之外，聯詠（3034）、智原（3035）、聯傑（3094）、矽統（2363）、頎邦（6147）、宏齊（6168）、盛群（6202）、同泰（3321）等同步亮燈漲停，欣興（3037）漲幅逾半根停板。

聯電早盤跳空以160元漲停開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過14萬張，聯電大漲， 集團股也同慶。

聯詠早盤以529元開高後衝達漲停567元鎖死；聯詠5月合併營收94.12億元，月增2.03%，年增9.35%，；累計前5月營收417.8億元，年減6.8%；聯詠預估第2季營收275~285億元，季增約19~23%，第2季系統單晶片（SoC）、大尺寸面板驅動IC及中小尺寸面板驅動IC三大產品線均可望明顯季增。

智原早盤以221元開高，股價衝達漲停229.5元鎖死；智原第1季營收25.9億元，毛利率47.3%，為近13季來高點，歸屬母公司業主淨利1.04億元，每股純益0.4元；智原預期，第2季營收將季增約7~9%（高個位數百分比）。

頎邦早盤以275元開高後走高，盤中衝上漲停277元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.1萬張；聯傑、矽統、宏齊、盛群、同泰等同步亮燈漲停。

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