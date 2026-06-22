正文搶進光通訊 股價發光、亮燈漲停

網通廠正文科技（4906）搶進新世代1.6T光模組，預計第4季開始出貨，加上持股三成的威世波將在7月登錄興櫃，推升正文股價亮燈漲停。

正文今日震盪向上，受惠買盤湧入，股價登上漲停鎖住，股價來到47.65元。

威世波主要產品是雷射晶片，是AI光傳輸的關鍵元件，正文持股約28.32%，威世波擁有關鍵的光傳輸技術，而正文除了策略投資，也協助製造量產。

此外，正文日前宣布，繼去年推出800G LPO光模組，更進一步推出AiPhoton 1.6T光模組，搶進超大規模雲端數據中心，預計年底量產。。

正文近年除從代工搶進電信直供市場，更積極佈局AI應用及光收發模組產品，搶進AI浪潮帶起商機。正文總經理李榮昌指出，隨AiPhoton推出，正文已布局到位，將能滿足超大型數據中心轉向 1.6T可插拔模組的大規模導入需求，加上正文的自動化生產量能，結合 NewPhotonics 專為快速、可靠量產而設計的高整合度 PIC，將能補足AI浪潮帶來的供給缺口，確保次世代連線解決方案的供應，開啟低功耗光模組的新世代。

今年第1季正文受策略轉型，新舊訂單交替及原物料缺貨漲價壓力等影響，每股淨損0.32元。

近年正文搶進電信產業轉型為直供商業模式，更積極佈局高階光通訊、AI 數據中心基礎設施與印度電信市場；高階光通訊與AI數據中心市場部分，低速光模組與數據中心網路設備已陸續出貨，高階 800G、1.6T 光模組則預計今年第4季開始出貨。在地緣政治與資安防護趨勢下，正文等台廠可望爭取轉單商機。