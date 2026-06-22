快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

正文搶進光通訊 股價發光、亮燈漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
正文搶進光通訊，股價亮燈漲停。手機截圖
正文搶進光通訊，股價亮燈漲停。手機截圖

網通廠正文科技（4906）搶進新世代1.6T光模組，預計第4季開始出貨，加上持股三成的威世波將在7月登錄興櫃，推升正文股價亮燈漲停。

正文今日震盪向上，受惠買盤湧入，股價登上漲停鎖住，股價來到47.65元。

威世波主要產品是雷射晶片，是AI光傳輸的關鍵元件，正文持股約28.32%，威世波擁有關鍵的光傳輸技術，而正文除了策略投資，也協助製造量產。

此外，正文日前宣布，繼去年推出800G LPO光模組，更進一步推出AiPhoton 1.6T光模組，搶進超大規模雲端數據中心，預計年底量產。。

正文近年除從代工搶進電信直供市場，更積極佈局AI應用及光收發模組產品，搶進AI浪潮帶起商機。正文總經理李榮昌指出，隨AiPhoton推出，正文已布局到位，將能滿足超大型數據中心轉向 1.6T可插拔模組的大規模導入需求，加上正文的自動化生產量能，結合 NewPhotonics 專為快速、可靠量產而設計的高整合度 PIC，將能補足AI浪潮帶來的供給缺口，確保次世代連線解決方案的供應，開啟低功耗光模組的新世代。

今年第1季正文受策略轉型，新舊訂單交替及原物料缺貨漲價壓力等影響，每股淨損0.32元。

近年正文搶進電信產業轉型為直供商業模式，更積極佈局高階光通訊、AI 數據中心基礎設施與印度電信市場；高階光通訊與AI數據中心市場部分，低速光模組與數據中心網路設備已陸續出貨，高階 800G、1.6T 光模組則預計今年第4季開始出貨。在地緣政治與資安防護趨勢下，正文等台廠可望爭取轉單商機。

延伸閱讀

IC 設計業搶搭光通訊商機 聯發科率達發、元澄一起衝

PCB 族群 CCL 廠材料再掀起比價行情 AI 帶動高階長期需求

日月光先進封裝邁入收成、股價飆漲停劍指700元 封測族群紅燈閃閃

台股上看5萬3？群益投顧喊AI續旺 網友反喊「年底6萬、8萬點」

相關新聞

記憶體三強飆新高！南亞科閃紅燈衝505元 下一波風向球「看它」

受美股強勁表現帶動，台股22日再度改寫歷史新高。在台積電（2330）衝上2,510元新天價領軍喊衝下，集中市場指數盤中一度大漲逾1,400點、直逼47,900點關卡，記憶體族群同步爆發，成為盤面焦點之一。

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。