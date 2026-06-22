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受惠AI強勁需求 川湖攻上漲停

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）22日股價開高震盪走高，盤中攻上漲停，創7,550元新天價。川湖5月營收年增172%，高於法人預期。外資高盛調高川湖2026-2028年的預估營收、獲利及毛利率，並將目標價從4,386元一舉調高到7,664元，以反映產品組合升級到高端解決方案、成本控制力強勁、業務規模隨潛在市場擴大等利多。

川湖之前表示，第2季將是熱鬧滾滾，業績可以期待，由於AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、Google的TPU等的AI產品與市場也上來，產品已經多元化了，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

針對平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前的產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面，川湖的產品非常多元性，市占率又高，影響不大。

川湖強調，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商，輝達的架構就是我們的產品，沒有我們，無法成為硬體架構。

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