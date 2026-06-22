記憶體三強飆新高！南亞科閃紅燈衝505元 下一波風向球「看它」

受美股強勁表現帶動，台股22日再度改寫歷史新高。在台積電（2330）衝上2,510元新天價領軍喊衝下，集中市場指數盤中一度大漲逾1,400點、直逼47,900點關卡，記憶體族群同步爆發，成為盤面焦點之一。

其中，旺宏（2337）、華邦電（2344）及南亞科（2408）股價同步創新高，力積電（6770）與旺宏更快攻漲停鎖死，南亞科盤中也一度亮燈漲停，突破500元關卡、觸及505元，帶動族群個股紛紛走強。

市場看好記憶體產業景氣持續復甦。統計5月營收表現，南亞科、晶豪科（3006）、威剛（3260）、華邦電及旺宏等業者均繳出大幅優於去年同期的成績。法人指出，美光持續縮減DDR4產出，加上國際大廠將更多產能轉向高頻寬記憶體（HBM），使標準型DRAM供給成長受限，推升報價上揚，供需結構正朝有利記憶體廠商方向發展。

其中，南亞科被視為此波景氣復甦的重要受惠者。法人認為，隨產業逐步走出谷底，在DRAM價格回升帶動下，獲利彈性將顯著放大；再加上AI伺服器與高效能運算需求持續增加記憶體用量，有助營收與毛利率同步改善。未來泰林新廠高階產能陸續開出，以及私募案帶來的策略效益，也將成為未來兩年的重要成長動能。

華邦電則持續深化利基型記憶體布局，受惠車用電子、工控及邊緣AI裝置需求回溫，加上NOR Flash價格趨穩，產品組合持續優化。市場看好AI終端設備朝分散式運算發展，有利其低功耗、高可靠度記憶體產品擴大市占率。

值得注意的是，全球記憶體供應緊張情況短期內仍難緩解。市場分析指出，AI伺服器正大量吸收原本供應消費電子的記憶體產能，而HBM需求暴增，也迫使三星、SK海力士及美光持續調整產線配置。隨著輝達未來導入LPDDR5記憶體，更將直接與智慧手機業者競爭產能資源，進一步加劇供給壓力。

接下來市場焦點將轉向美光即將公布的最新財報與展望。由於美光是全球記憶體產業重要風向球，其對DRAM、HBM及AI需求的最新看法，將成為檢驗本波記憶體漲勢能否延續的重要關鍵。