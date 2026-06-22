聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽光環加持 群創、友達及彩晶帶量上漲
「2026國際足總世界盃」熱鬧開踢，成功吸引全球足球迷觀賽目光，市場預期顯示器市場商機趁勢爆發，牽動面板股群創（3481）．友達（2409）及彩晶（6116）22日早盤帶量上漲，友達及彩晶並衝上漲停板。
早盤居台股成交量冠軍的群創，今年5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%。累計今年前五個月合併營收1,085.3億元，年增15.9%。早盤一度站上69.9元的高點，成交量逾45萬張。
友達今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。累計今年前五個月合併營收1,149.7億元，年減3.7%。22日早盤上漲2.8元，成交量逾25萬張，站上漲停價位30.95元，成交量居次。
彩晶年5月合併營收9.6億元，較上月減少7.2%，較去年同期減少10.1%。5月各產品線出貨量，中小尺寸面板出貨量共計2,795萬片，月增35.5%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計29萬片，月增36.2%。早盤一度站上20.65元漲停，成交量逾17萬張，成交量居第4名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。