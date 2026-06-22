世足賽光環加持 群創、友達及彩晶帶量上漲

美股ETF 00916（國泰全球品牌50）自上市以來熱度向來不高，最近因為突如其來的高配息3.8元，而走進投資大眾眼簾。部分投資人因年化13%的超高殖利率而賣力搶進，造成該檔ETF一度產生11%的驚人溢價。

2026-06-22 10:09