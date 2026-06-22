快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽光環加持 群創、友達及彩晶帶量上漲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
世足賽光環加持，群創、友達及彩晶帶量上漲。記者李珣瑛／攝影
世足賽光環加持，群創、友達及彩晶帶量上漲。記者李珣瑛／攝影

「2026國際足總世界盃」熱鬧開踢，成功吸引全球足球迷觀賽目光，市場預期顯示器市場商機趁勢爆發，牽動面板股群創（3481）．友達（2409）及彩晶（6116）22日早盤帶量上漲，友達及彩晶並衝上漲停板。

早盤居台股成交量冠軍的群創，今年5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%。累計今年前五個月合併營收1,085.3億元，年增15.9%。早盤一度站上69.9元的高點，成交量逾45萬張。

友達今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。累計今年前五個月合併營收1,149.7億元，年減3.7%。22日早盤上漲2.8元，成交量逾25萬張，站上漲停價位30.95元，成交量居次。

彩晶年5月合併營收9.6億元，較上月減少7.2%，較去年同期減少10.1%。5月各產品線出貨量，中小尺寸面板出貨量共計2,795萬片，月增35.5%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計29萬片，月增36.2%。早盤一度站上20.65元漲停，成交量逾17萬張，成交量居第4名。

友達 群創 彩晶

延伸閱讀

台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

攸泰業績拚逐季向上

盟立完成世代交棒 新成立二家合資公司衝刺機器人關鍵元件市場

經寶精密下月起出貨動能轉強 全年營運再戰新高

相關新聞

0050破110元…清流君酸爆賣股躲下跌派「在忙什麼？」網：太神啦、躺著贏

元大台灣50（0050）價格突破110元，引發長期投資者熱烈討論。臉書粉專「清流君」質疑賣股避跌的投資者並詢問他們的行動，而許多粉絲表示選擇繼續持股甚至加碼，證實長期持有策略的有效性。

00961今日開盤即填息！「絕非左手配右手」連幾次年化配息率破10%

富蘭克林華美台灣永續高息ETF（00961）今盤中即填息，顯示出強勁的買盤支持力。此次除息金額0.15元，開盤價已回升至除息前水平，年化配息率持續超過10%。該ETF近半年報酬率達47%。

00916配息砍半大翻車！小車曝「已出清換股這3檔」：00924晚半年上市但漲幅是2倍

美股ETF 00916（國泰全球品牌50）自上市以來熱度向來不高，最近因為突如其來的高配息3.8元，而走進投資大眾眼簾。部分投資人因年化13%的超高殖利率而賣力搶進，造成該檔ETF一度產生11%的驚人溢價。

逢連假容易變盤神話失靈？股民笑喊：上漲也是變盤啊

隨著AI熱潮與ETF資金湧入，台股在連假後不僅未變盤，反而持續創高，投資人對市場的信心增強。不少網友質疑傳統的避險策略，認為持股更為重要，FOMO情緒濃厚。但也有理性聲音指出，變盤與連假並無絕對關聯，市場依然受基本面影響。

30歲擁房車及3000萬退休！一個月後他驚覺「人生破關」…網幫算0056、0050動態提領

一名30歲的網友達成財務自由，擁有房車與3000萬元資產，提前退休。然而，他在離職一個月後感到生活失去重心，並開始上網詢問其他提早退休者的生活安排。網友們熱議「3000萬是否夠退休」，意見分歧。

3000萬0050還想加槓桿！質押買正二掀熱議 網驚：有錢人也會FOMO

隨著台股多頭氣氛回暖，一名網友計畫利用3000萬的0050質押資金購買正二，加大槓桿至6000萬，面臨風險與心理壓力。貼文引發熱議，網友意見分歧，支持與反對聲音交錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。