全民權證／永豐金 挑價外10%

永豐金（2890）首季稅後淨利109.7億元，季增82%、年增52%，主要永豐銀獲利年增19%、季增117% ，淨利息收入及手收帶動提存前獲利年增20%及季增8%；永豐金證券獲利年增97%，淨手收年增78%、實現股票資本利得年增342%至14億元；加上認列京城銀第1季獲利12.5億元；前五月稅後淨利達202.9億元，年增96%。

永豐銀今年第1季淨利息收入季增3.9%，淨利差季增4基點至1.4%，主要美元資金成本下降帶動存放利差擴大、外幣放款提升，但調整後淨利差僅季增1基點至1.45%，反映第1季FX swap收益季減38%、年減72%至3.5億元。

權證券商建議，看好永豐金後市股價表現的投資人，建議利用價平至價外10%、可操作150天期以上商品介入。（凱基證券提供）

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