大中華基金靚 復華華人世紀近月來大漲30%最強

以AI為主的科技股領漲，除了帶動台股基金表現優異之外，也嘉惠大中華基金。法人指出，雖然中國大陸股市大盤近年來表現平平，但投資人如果透過大中華基金，可以參與大中華區AI等成長族群的長線成長動能，績效可望優於單純的陸股基金。

今年來，陸股上證指數小漲，表現遠不如科創50指數、創業板指數，反映AI硬體族群持續領漲大盤。在基金方面，不論是大中華或陸股基金，只要掌握住AI成長受惠股，今年來的績效都遠優於大盤。

CMoney統計顯示，在規模前十大的大中華基金中，6月以來以群益中國新機會基金上漲10%最強勁，其次是玉山中國品牌基金的9.4%、國泰中國內需增長基金的8.8%。

如果拉長時間到一個月以來，則以復華華人世紀基金大漲30.1%最強，其次是統一強漢基金的22.5%漲幅、群益中國新機會基金的20.6%。今年以來，則是統一強漢基金大漲108%最強，其次是群益中國新機會基金的68.3%。

法人分析，陸股傳統的消費與價值型股面臨資金持續流出的調整壓力，AI硬體族群則強勢勝出。這種冰火兩重天的表現，正是宏觀經濟與資本市場結構性轉型的縮影，建議投資人關注與中國新機會產業相關的大中華基金投資契機。

從這些表現優秀基金的投資組合可以發現，經理人善於挑選大中華區的強勢族群，並靈活調整中、港、台股市的比重，有些甚至布局日、韓、美股等其他股市，以提高投組的績效。