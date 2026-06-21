近期原油期貨走勢明顯轉弱，隨美伊簽署和平協議，市場預期荷莫茲海峽航運有望逐步恢復正常，使先前因供應中斷疑慮所推升的風險溢價快速回吐；從供給面來看，OPEC+近期七個主要成員國，將自7月起提高產量目標每日18.8萬桶，顯示在地緣風險降溫後，產油國仍傾向逐步回補市場供應。

整體而言，原油期貨短線可能進入高檔回落後的震盪整理階段，若美伊協議推進順利，市場對供應中斷的擔憂將持續降溫，油價反彈空間恐受到限制；反之，若協議執行過程出現變數，或後續庫存數據持續快速下降，則油價仍可能因供給疑慮再度出現急彈。

操作上，短線宜留意地緣消息變化與庫存數據對盤勢的牽動，避免在消息面快速反轉時過度追價。對有意參與原油波動的投資人來說，可留意臺灣期貨交易所的布蘭特原油期貨（BRF），採新臺幣計價，契約規模為200桶，最小跳動為每桶新臺幣0.5元，等於一個跳動新臺幣100元，原始保證金為72,000元。

近期行情容易受到談判進度等反覆牽動，操作上不宜過度追價，適合以區間應對並落實風險控管。由於期貨屬高槓桿保證金交易，價格波動可能放大投資損益，投資人進場前，應審慎評估自身風險承受能力並確實設定停損點。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）