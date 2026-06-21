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11家半導體 平均募資13億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

統計近兩年59家新掛牌上櫃公司，合計募資達330億元，其中11家「護國群山」半導體公司IPO平均募資金額達13.89億元，明顯高出平均募資金額。更有三家包括印能科技（7734）、創新服務、竑騰，掛牌後股價亮眼，躍升千金股。

近兩年度59家新掛牌上櫃公司中，去年42家平均募資金額5.38億元，今年17家平均募資金額6.11億元，也有明顯成長。新掛牌家數前三名產業分別為半導體、數位雲端、生技醫療。

其中，半導體及AI產業需求旺盛，帶動半導體供應鏈公司營收獲利成長，半導體業公司群聚櫃買中心，成為「護國群山」。統計最近二年度11家掛牌半導體公司IPO平均募資金額達13.89億元，透過資本市場力量進行長遠策略布局。這11家半導體掛牌公司掛牌後股價表現亮眼，其中三家包括印能科技、創新服務、竑騰，已經躍升為千金股，櫃買中心股票市場高本益比及高周轉率充分反應企業價值。

興櫃股王漢測（7856）同屬半導體業，已在6月10日通過櫃買中心上櫃審議會，18日均價收在3,979.84元。

櫃買中心 半導體 科技

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