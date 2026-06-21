11家半導體 平均募資13億

矽晶圓類股上周股價大漲，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）躋身為千金股，但也使得其遭列入處置股，預計從明日起至7月3日止，改以人工管制執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。不過上周矽晶圓族群漲幅，是以合晶（6182）居冠。

2026-06-21 11:16