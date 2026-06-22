社群小編免辦稅籍 兩條件

財政部去年公布網紅課稅相關規定，財政部中區國稅局表示，若個人受自家公司指派，製作影片分享公司產品訊息，也就是常見的「社群小編」，從中獲得平台分潤，且分潤收入繳回公司，依規定，小編本人無須辦理稅籍登記報繳營業稅，而是由公司要將分潤申報銷售額並繳納營業稅。

簡而言之，小編符合受公司指派、分潤上繳等兩條件，個人就可免辦稅籍登記。

財部去年發布網紅營業稅課稅規範，免罰輔導期至6月30日。中區國稅局指出，若「小編」是受僱者，用自身帳號只是為方便操作，未獲平台廣告分潤，小編無需辦理稅籍登記，也不需申報營業稅。

舉例來說，甲公司指派乙員工於影音平台創設帳號，以小編身份製作、上傳產品介紹影片，並提供選購連結，乙員工取得廣告分潤收入20萬元，並將分潤收入繳回公司，則該廣告分潤收入屬甲公司銷售勞務取得代價，乙員工無須辦理稅籍登記，應由甲公司申報銷售額並繳稅。