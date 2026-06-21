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豐興鋼筋價 將開平低盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

房市景況低迷影響鋼筋需求，加上梅雨季節拖累營建工地施工進度，豐興（2015）今（22）日將開出的鋼筋新價可能以平低盤應對，進到連五周的整理期，建築用鋼弱勢整理格局不變，短期難以出現明顯反彈。

上市鋼廠主管表示，豐興鋼筋盤價近四周來「跌三平一」，近期鋼筋市場成交量仍不理想，部分鋼廠透過降價方式刺激買氣，但實際接單效果有限，多數下游盤商與營造業者仍抱持觀望態度。上市鋼廠主管說，當鋼廠下調價格，但市場需求未能有效回溫，顯示價格因素已非唯一影響採購意願的關鍵，終端工程進度與整體景氣才是決定成交量的重要因素。

主因在於全台持續受到降雨影響，營建工地工作天數減少，南部地區雨勢頻繁，不少工地施工進度延後，直接衝擊鋼筋實際需求，原本就偏弱的鋼筋買氣更加低迷，市場統計鋼筋交易連續數周蕭條，豐興本周盤價只能以平低盤對應。

成本面分析，鋼筋價格卻連續下修，鋼廠利潤空間大幅壓縮。另方面，國際廢鋼價格雖回落，跌幅有限，煉鋼成本仍高於市場期待，導致廢鋼採購買盤同步轉弱。

豐興

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