華新科研 瞄準核電、AIDC

華新攜手台大，擴大科研應用。華新麗華（1605）董事長焦佑倫指出，華新與台大工學院的合作，已經從學習、研究、創新逐步邁向應用場景的深化階段，未來將持續擴大合作範疇，從材料、精密加工到能源，如核電、AIDC等領域。

華新麗華與台灣大學共同舉辦「第五屆技術交流海報競賽頒獎典禮暨研討會」，今年以「智慧驅動材料創新，智能引領永續科技」為題，聚焦高端金屬、精密機械、先端導體、智慧製造與低碳永續等五大領域，吸引27件作品投稿，最終有20件作品進入決選，選出特優四組、優等八組及佳作八組，充分展現臺大在材料、機械與能源領域的研發深度與跨域整合能力，展現產學攜手布局前瞻技術、回應全球產業轉型趨勢的成果。

台灣大學工學院長江茂雄表示，未來我們與華新麗華的交流，題目會越來越多、領域會越來越廣，在 AI、半導體與能源等關鍵議題上展開更深入的研究。

華新麗華執行長王錫欽表示，今年競賽的提案主題涵蓋高端材料、智慧製造與低碳永續，包括運用 AI 進行材料虛擬開發、探討氫氣環境下材料失效機制等創新研發成果，皆是華新布局產品高端應用，進軍 AI 基礎建設、航太與能源等產業所需材料領域的重要核心技術。