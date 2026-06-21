風青打入輝達 VR 鏈

風青打入輝達Vera Rubin供應鏈。電源線材大廠風青（2061）董事長陳信宇昨（21）日宣布，旗下800V高壓直流電（HVDC）絕緣線材打進輝達Vera Rubin供應鏈，固態變壓器（SST）領域也已具備1,200V以上超高壓技術，今年起全面衝刺輝達訂單。

風青之所以能打入輝達Vera Rubin供應鏈，陳信宇表示，該公司七、八年前已經投入800V以上的高壓直流電（HVDC）絕緣線材開發，在產業需求爆發後，才能與客戶深度綁定，並對標如台達電等一線廠家，時間門檻是其中關鍵。

業內指出，輝達Vera Rubin伺服器架構中，雖然內部線材極簡化，甚至號稱「零線材」（cable free），但其關鍵是將「絕緣線材」全面整合，為了因應龐大電壓，因此絕緣線扮演絕對關鍵角色。

尤其新世代Vera Rubin AI伺服器的電源模組與功率元件需承受極大電流與高頻運作環境，對線材的導電率、耐熱性及耐電壓能力要求極高，也讓高階絕緣線材成為新世代AI伺服器不可或缺的重要元件。

陳信宇表示，過去多年累積特殊塗布與繞線技術，正符合高階磁性元件與特殊絕緣材料趨勢，也因為提早開發，順利打入供應鏈，進而讓公司躋身電力革命下高頻絕緣線材關鍵廠商。

以800V高壓直流電（HVDC）來說，高壓直流環境下，瞬間電流變化極大，極易產生高溫與電弧，傳統漆包線無法負荷。AI資料中心需要高耐壓、高耐熱與高穩定性的特殊絕緣線材，公司研發出的多股膜包利茲線，已獲得相關認證並開始交貨。

此外，陳信宇表示，公司同時布局1,200V以上超高壓的固態變壓器（SST）絕緣線領域，也已具量產能力。

固態變壓器能結合再生能源、微電網、儲能系統,是可以進行靈活能源轉換與控制的新型電力設備，未來在AI伺服器能源系統中愈顯重要。

風青指出，生產SST最核心的基礎材料是千股利茲線（1000-strand Litz Wire），目前全球龍頭供應商是德國大廠益利素勒（Elektrisola），公司已急起直追，力拚掌握AI基礎建設商機。

風青切入AI領域有成，第1季毛利率12.6%創下五年新高，單季每股稅後純益0.3元，自結4月單月每股稅後純益達0.24元。

風青表示，隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及資料中心需求持續擴大，公司產品組合優化效益逐步顯現，獲利能力同步提升。