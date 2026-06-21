jpp：被訂單追著跑

AI機殼暨沖壓件廠jpp-KY（5284）受惠雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜訂單湧進，董事長鍾國松透露，目前「被訂單追著跑」，看好訂單滿手與泰國新產能效益帶動下，今年將再次繳出亮眼的成績單，全年業績有信心改寫新猷。

受惠AI大咖訂單湧進，jpp基本面同步衝高，5月營收4.13億元，改寫單月歷史新猷，月增4.7%，年增35.5%；前五月營收19.87億元，年增46.7%，創同期新高。

鍾國松表示，現在是被客戶訂單追著跑，產能一直都不夠用，因此會繼續擴產。jpp規劃，泰國新產能將於7月起開始貢獻業績，預料第3季起出貨動能轉強，第4季攀上全年高峰。

鍾國松透露，受惠AI相關產品訂單能見度變高，該公司近期都在持續擴大噴漆與機櫃產能，新一批產能將在7月起開始加入，而沖壓也還會持續擴大，估明年上半年開始貢獻。

據悉，jpp近期營運動能比往年強的動能，主要來自美系A客戶的AI伺服器拉貨動能強勁。目前jpp在泰國廠的產能利用率維持在歷史高位，隨著新建噴漆廠完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度已直達下半年。

jpp在Sidecar業務方面，相關產線則已建置完成，並由泰國廠支援量產，目前jpp在Sidecar中主要負責水冷零組件與系統組裝，現階段已在泰國設置無塵室，並步入測試階段，估今年下半年有望放量出貨。

jpp為了滿足客戶需求，目前正在擴建2.2萬坪全新廠房，同時為因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，今年整體展望樂觀。法人預估，隨著jpp取得愈來愈多AI機殼、沖壓件訂單，預料今年jpp的AI相關營收有望雙位數成長，全年營收與獲利都將超越去年，再寫新猷。