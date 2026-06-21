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攸泰業績拚逐季向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固型電腦廠攸泰科技（6928）表示，旗下子公司E3D以及智慧型強固行動解決方案為今年業績增長主軸，隨著美國政府相關訂單重回正軌，有望帶動後續整體營運逐季向上。

攸泰近年持續轉型，試圖降低海事領域營收占比過高的風險，目前海事相關營收比重已自去年同期約六至七成降至約四、五成。

由於海事客戶今年下單謹慎，目前攸泰對相關業務持保守看法。

子公司E3D為攸泰今年成長主軸，其為美國專業客製化顯示器解決方案的設計與製造企業，主要服務工業控制、國防、航太及醫療等特殊市場，以來自政府相關單位業務占比相對高。

目前E3D約占攸泰整體營收比重兩成。

攸泰表示，2025年因美國政府停擺，影響E3D訂單，隨著該事件過去，相關訂單重回正軌，也同步帶動今年E3D成長。

攸泰5月合併營收1.21億元，月減7.5%，年增1.8%；前五月合併營收7.99億元，年減10.6%。

攸泰表示，隨產品組合優化、自有品牌推動及子公司業務拓展順利，各應用市場與銷售區域已逐步展現結構轉型成效。

攸泰上周四（18日）收盤價為47.95元，上漲0.25元。

營收 美國

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