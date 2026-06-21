廣運（6125）自動化訂單再下一城，取得生技大廠杏輝自動化智慧倉儲暨周邊物流系統訂單。展望2026年，廣運表示，目前在手訂單維持高檔，其中，智慧製造、半導體物流與公用工程占九成比重，預期2026年營收可望年增兩位數百分比。

根據杏輝公告，廣運、一利營造及擎億等公司取得其自動化智慧倉儲暨周邊物流系統及廠務工程，發包總金額7.15億元。

廣運在自動化工程50年的基礎上，積極朝以AI及數位化作為成長引擎，由原工程承攬與設備供應，升級為具備系統整合與長期服務能力的科技平台型企業。

廣運表示，持續推進重要工程包括：第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家級物流中心及多項高科技製造專案，都是營運成長的重要支撐。

廣運總經理柯智鈞表示，2026年朝「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI產品代理與系統整合」為核心的發展藍圖，展現廣運持續轉型為高科技系統整合與解決方案提供者的決心。

廣運並將加速機器人應用的逐步落地，從去年的單點示範走向實際產線與場域導入，涵蓋搬運、協作、巡檢等應用情境，並與既有自動化與物流系統深度整合，發揮整體效益。

另外，廣運接獲半導體廠的服務型人形機器人訂單，旗下代理的德國機器人也將在上半年出貨。

廣運上周四（18日）收盤價為63.6元，上漲2.9元。