聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁資訊拚績增雙位數
宏碁資訊（6811）表示，看好企業加速部署代理式AI（AI Agent）等應用場景，助益今年營運成長。法人預估，宏碁資訊今年營收有望年增雙位數百分比，續創新高紀錄。
宏碁資訊總經理周幸蓉指出，AI已成為驅動企業競爭力轉型的核心引擎，企業不再僅止於單一雲端導入或AI應用，而是進一步延伸至資料治理升級、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等面向。
相關趨勢將使宏碁資訊營收動能呈現穩定且具結構性成長，而非來自短期、單一產品的挹注。
宏碁資訊2025年營收96.6億元，年增11%；今年前五月營收44.16億元，年增19.7%，為同期新高。展望2026年，宏碁資訊看好公部門與企業端對AI、雲端剛性需求持續，加上該公司新增資安防護、數位轉型顧問等業務，將帶動今年營運優於去年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。