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宏碁資訊拚績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁資訊（6811）表示，看好企業加速部署代理式AI（AI Agent）等應用場景，助益今年營運成長。法人預估，宏碁資訊今年營收有望年增雙位數百分比，續創新高紀錄。

宏碁資訊總經理周幸蓉指出，AI已成為驅動企業競爭力轉型的核心引擎，企業不再僅止於單一雲端導入或AI應用，而是進一步延伸至資料治理升級、資安防護、備份備援、維運優化及流程再造等面向。

相關趨勢將使宏碁資訊營收動能呈現穩定且具結構性成長，而非來自短期、單一產品的挹注。

宏碁資訊2025年營收96.6億元，年增11%；今年前五月營收44.16億元，年增19.7%，為同期新高。展望2026年，宏碁資訊看好公部門與企業端對AI、雲端剛性需求持續，加上該公司新增資安防護、數位轉型顧問等業務，將帶動今年營運優於去年。

宏碁資訊 宏碁 營收

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