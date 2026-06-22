中砂（1560）受惠晶圓代工龍頭大客戶積極推進先進製程與先進封裝，帶動鑽石碟與再生晶圓需求激增，中砂目前鑽石碟與再生晶圓擴產進度超前，業績衝鋒。

法人樂觀預期，中砂今年營運將呈現「季季高」態勢，全年業績增幅上看二成，是多年來增幅最大的年度，2026年營收有機會逼近百億元大關，續創歷史新高，連三年改寫新猷。

中砂去年業績首度超過80億元，今年動能續強，前五月合併營收39.52億元，年增24.5％。該公司有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪三大業務，以半導體相關的鑽石碟與再生晶圓業務最受市場矚目。

中砂鑽石碟業務受惠於客戶端持續推進先進製程，產品在客戶端滲透率維持高檔，在先進封裝應用的出貨也增加。

中砂去年初鑽石碟月產能4萬顆，今年初已達5萬顆，如今擴產速度再加快，規劃第3季進一步擴至6萬顆。在擴產效應加持下，法人推算，中砂今年鑽石碟相關業績增長幅度有望高於公司平均水準，上看三成左右。

由於客戶需求強勁，據了解，中砂逐步擴增鑽石碟生產線腳步不停歇，公司已訂下計畫，預計2030年既有樹林與鶯歌廠區月產能要達10萬顆，並將增聘人員，改為三班制。

中砂並將在鶯歌投入興建第三座廠，規劃明年動工，完工後逐步擴增產能，預計2034年時，鑽石碟整體月產能上看20萬顆。若市場需求持續不墜，後續還有可能投入建置第四座廠。

中砂晶圓再生業務也因應客戶端需求，積極擴產中，既有12吋再生晶圓月產能從去年底30萬片，本月已達40萬片，進度同樣超前。法人評估，中砂今年晶圓再生業績增幅可望達15％左右。

法人認為，中砂在上述兩大半導體業務的擴產動能加持之下，今年不只營收表現可望成長，毛利率也將同步攀升，本業獲利表現可期，明年業績可能進一步瞄準超越百億元的目標。